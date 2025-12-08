Barcelona impulsa 199 proyectos de economía de proximidad para incentivar el comercio local

Imagen de la ciudad de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado 199 solicitudes de las 564 recibidas en la nueva edición de las subvenciones Impulsem el que fas, destinadas a incentivar el comercio de proximidad y generar ocupación de calidad.

Estas ayudas disponen de un presupuesto de 2,25 millones de euros que se repartirán entre las iniciativas seleccionadas, con importes entre los 8.000 y los 30.000 euros, en función de la modalidad de cada proyecto, ha informado el consistorio en un comunicado este lunes.

La novena edición de estas ayudas ha propuesto 8 modalidades vinculadas a la resolución de los retos principales de la ciudad y al impulso de los sectores estratégicos.

La instalación de negocios en locales municipales de planta baja, la diversificación económica en espacios de gran afluencia, la innovación social y tecnológica de la economía de cuidados y el impulso a la carrera profesional de las mujeres son las categorías que han entrado como novedad en esta edición.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, ha destacado que esta herramienta ayuda a los proyectos a "consolidarse y crecer" y ha dicho que estos 199 proyectos contribuirán al comercio de proximidad.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Se abrirán 38 nuevos comercios de economía de proximidad, 9 en locales municipales y 3 en zonas EGA, donde también se dará apoyo al crecimiento de negocios existentes.

En la categoría de fomento de la ocupación el programa dará apoyo al proyecto de 29 entidades, 8 propuestas en el caso de la economía de los cuidados, 27 en el ámbito de la alimentación sostenible y 20 en cuanto al desarrollo de la carrera profesional y proyectos de emprendeduría.

Las subvenciones Impulsem el que fas nacieron en 2017 y ha financiado 1.400 proyectos por valor de 24,7 millones de euros.