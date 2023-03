Batet (PSC) llama a recuperar el "tiempo perdido" en Barcelona en la última década

Collboni a Colau: "Menos consultores internacionales y más consultar a la ciudadanía"

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha sostenido este viernes que Barcelona debe recuperar ambición y liderazgo tras las elecciones municipales de este año: "Hemos perdido los últimos 12 años y ahora toca recuperar el tiempo perdido".

"Maragall, Trias y Colau representan el pasado", ha dicho en un discurso en la primera jornada de la Convención Municipal del PSC de Barcelona, en la que el partido fijará el programa de la candidatura que encabeza el alcaldable socialista Jaume Collboni.

El último alcalde socialista en Barcelona fue Jordi Hereu, hace 12 años, antes de que le sucediera en el cargo el exalcalde y actual candidato de Junts a la alcaldía, Xavier Trias.

Batet ha defendido que Collboni es el único alcaldable con un proyecto de futuro y quien mejor conoce la ciudad: "El 28 de mayo lo que votamos y escogemos es el alcalde de 2023, y este alcalde será Jaume Collboni".

"El proyecto de Ernest Maragall remite a los años 90. Trias fue la Barcelona de 2011 y fueron cuatro años de inacción y regresión. Tuvo su oportunidad y no puso Barcelona donde la necesitamos. Colau fue la Barcelona de 2015 y su proyecto hace mucho tiempo que está agotado", ha advertido.

Frente a la "gestión desnortada" de los últimos años, Batet ha defendido la vocación del PSC de liderar Barcelona y abrirla al mundo sin perder la proximidad con los vecinos que, a su juicio, distingue al proyecto socialista.

JAUME COLLBONI

En otro discurso, Collboni ha puesto en valor que el programa que se discute este viernes y sábado en la Convención Municipal incorpora aportaciones de vecinos y vecinas con quienes se han reunido, además de las de militantes del PSC.

En ese sentido, ha asegurado que escuchar es lo que diferencia a los socialistas de "aquellos que pretenden imponer una forma de ver el país" --en alusión al independentismo-- o que quieren imponer dogmáticamente su visión en contra de la mayoría, ha dicho textualmente --en alusión a los comuns--.

"Por tanto, yo le diría a la señora Colau: menos consultores internacionales y más consultar a la ciudadanía", ha afirmado Collboni, que ha mantenido que la alcaldesa lidera un proyecto agotado, que no apuesta por nuevos fichajes ni iniciativas.

TRIAS Y "TRÍO" DE PUJOL, MAS Y PUIGDEMONT

Collboni ha acusado a Trias de esconder las siglas de Junts porque sabe que Barcelona, según él, no quiere un alcalde independentista: "¿Qué tiene que esconder, señor Trias? ¿Qué tiene que esconder que no quiere explicar a los ciudadanos? ¿Qué no quiere explicar de por qué y cómo decidió encabezar la candidatura?".

En ese sentido, ha afeado al candidato de Junts haberse presentado porque así se lo pidieron los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont, como él mismo explicó: "El trío La La La", ha ironizado Collboni.

DA LAS GRACIAS A BALLARÍN

En su discurso, Collboni ha agradecido a la concejal Montserrat Ballarín --presidenta de la Convención Municipal-- los ocho años que ha estado a su lado en el consistorio, tras su decisión de no repetir en un tercer mandato en el Ayuntamiento.

Además, y antes de empezar la Convención, militantes y delegados del PSC de Barcelona han guardado un minuto de silencio en recuerdo de la militante histórica del PSC Mercedes Page, fallecida en marzo.

Junto a Batet y Collboni, al acto han asistido la 'número 2' de la candidatura del PSC por Barcelona y delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, entre otros.