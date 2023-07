Batet (PSC) promete mejoras "palpables" con Rodalies y Corredor Mediterráneo en cuatro años

Defiende que las relaciones entre Generalitat y Gobierno "están mejor que nunca"

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se ha mostrado convencida de que habrá "resultados palpables" con las inversiones en Rodalies, el Corredor Mediterráneo y la B-40, entre otras infraestructuras, al final de la próxima legislatura si los socialistas siguen gobernando.

"No podemos revertir 7 años de silencios y déficit de inversión en una legislatura", ha advertido en un desayuno informativo este martes, y ha acusado al PP de no haber priorizado las inversiones en Catalunya mientras lideró el Ejecutivo central.

Según ella, esta situación convenía a las fuerzas independentistas, porque "cuando te puedes hacer la víctima y tu principio político máximo es el victimismo, ya va bien que no haya inversiones".

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno se ha puesto manos a la obra con inversiones pendientes, como Rodalies o el futuro del Aeropuerto de Barcelona, aunque por ahora pueda "verse más o menos".

"PARA LA DERECHA, CATALUNYA ES UN INSTRUMENTO ELECTORAL"

Batet ha asegurado que Catalunya está mucho mejor que en 2017, tras reactivarse en 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez las comisiones bilaterales y de infraestructuras con la Generalitat, y que "las relaciones entre los dos gobiernos están mejor que nunca".

En ese sentido, ha alertado de que una victoria del PP puede suponer un paso atrás, porque "para la derecha Catalunya ha sido un instrumento electoral" y le ha hecho perder posiciones económicas, en sus palabras.

"El conflicto y la tensión les hacía ganar votos fuera de Catalunya", ha lamentado Batet, que ha recordado que el 9-N, el 1-O y la marcha de dirigentes independentistas al extranjero ocurrieron bajo un Gobierno del PP.

Además, ha acusado a los populares de hacer de la "mentira" su proyecto político, como cree que volvió a demostrar este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que su partido siempre había votado a favor de revalorizar las pensiones conforme al IPC.

Preguntada por el ascenso de fuerzas de ultraderecha, ha sostenido que hay "una corriente reaccionaria" en todo el mundo, con ejemplos en Brasil, Europa y Estados Unidos y episodios como el asalto al Capitolio tras la derrota del expresidente Donald Trump.

"Lo que no queremos es lo mismo en nuestro país. No queremos ver estas imágenes", ha añadido.

PACTAR DEMUESTRA "FORTALEZA"

Batet ha defendido las alianzas parlamentarias de Sánchez durante la legislatura para sacar adelante sus leyes, algo que cree que demuestra "fortaleza" y no debilidad, y que supone gobernar respetando el pluralismo y la diversidad dentro de las Cortes Generales.

Ante el debate de candidatos este martes en TV3 y Catalunya Ràdio, ha deseado que puedan expresarse de forma serena y exponer sus proyectos: "No me planteo el debate como un contra nadie; me planteo un debate a favor de las políticas, de los ciudadanos, de la convivencia".

Sobre los resultados electorales del 23J, se ha mostrado "convencida de que los catalanes y la mayoría aplastante optarán por el camino de la concordia" que, a su juicio, ha abierto en esta legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez.

ASISTENTES

La presentación de la candidata ha corrido a cargo del líder del PSC, Salvador Illa, que ha definido a Batet como una persona coherente, exigente y rigurosa: "Su extensa trayectoria de servicio público lo avala".

Al acto también han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el expresidente de la Generalitat José Montilla; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret; y el delegado del Gobierno en Catalunya, entre otros.