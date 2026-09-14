BBC Studios adquiere el formato de 'La gran cita' de 3Cat a nivel mundial

Imagen promocional de 'La gran cita' - 3CAT

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBC Studios, filial comercial de la BBC británica, ha adquirido el formato del programa 'La gran cita' de 3Cat a nivel mundial, lo que le permitirá distribuir, desarrollar y producir adaptaciones en distintos mercados internacionales.

Es "la primera vez" que BBC Studios adquiere un formato creado por una cadena en España y desarrollado originalmente en catalán, informa 3Cat en un comunicado de este lunes.

'La gran cita' es un 'dating' multitudinario presentado por la 'influencer' Dulceida, que se estrenó el 20 de abril y cuenta con más de 1,5 millones de reproducciones acumuladas en el entorno digital de 3Cat.

Grandes productoras y distribuidoras internacionales de más de 10 territorios se interesaron por adquirir 'La gran cita', y 3Cat se decantó finalmente por los estudios británicos.

Será uno de los 4 formatos que BBC Studios presentará internacionalmente en Cannes (Francia) en el marco del certamen Mipcom 2026, que comenzará el 12 de octubre.