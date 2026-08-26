Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola (Barcelona) y esperan controlarlo este martes

Centre de Comandament Avançat de Bombers en la zona del incendio. - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona y los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este miércoles por la mañana el incendio que afecta desde el martes por la tarde la sierra de Collserola (Barcelona).

En una atención a los medios del teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha detallado que durante la noche los trabajos de los cuerpos de emergencia han permitido la estabilización del fuego, y que prevén darlo por controlado a lo largo de esta mañana.

El fuego ha afectado provisionalmente a unas 45 hectáreas de terreno forestal y obligó a desalojar a 35 vecinos de las viviendas más cercanas al parque de Collserola, en el barrio barcelonés de Torre Baró.

Batlle ha explicado que el fuego se encuentra perimetrado, y que los confinamientos decretados el martes en los barrios de Torre Baró y de Ciutat Meridiana se han podido levantar.

También ha llamado a la prudencia por la situación de calor y a extremar la vigilancia en los barrios de montaña de la ciudad, y ha recordado el otro incendio en esta sierra de la ciudad de hace 10 días: "Hemos tenido dos incidentes graves en las últimas tres semanas y por tanto aquí debemos extremar la vigilancia".

Por su parte, director de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha explicado que les preocupan algunos focos secundarios del fuego, que priorizarán durante la mañana y especialmente en el mediodía, ante el viento que pueda levantarse.