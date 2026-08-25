Bombers de Barcelona y de la Generalitat trabajan en un incendio en Canyelles (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona y los de la Generalitat están trabajando la tarde de este martes en la extinción de un incendio en el barrio de Canyelles de Barcelona, cerca de Collserola.

Bombers de la Generalitat ha informado a Europa Press que han desplazado a la zona 5 medios aéreos y 3 vehículos de agua, así como personal del GRAF, que trabajan principalmente en el flanco derecho del incendio.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hacia las 15.45 horas, 380 llamadas de aviso, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.