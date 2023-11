Las botellas de vino joven catalán en venta bajan un 34% interanual por el clima

Algunas bodegas han dejado de elaborarlo para dedicar la uva a otras especialidades



BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las botellas de vino joven catalán (elaborado con la primera cosecha y sin reposo) disponibles esta temporada han bajado un 34% interanual por la sequía y las elevadas temperaturas.

Las ocho bodegas catalanas que lo elaboran han puesto en venta un total de 66.500 artículos, informa el Col·lectiu de Cellers Elaboradors de Vi Novell este viernes en un comunicado.

Son las bodegas Carles Andreu, Vinícola de Sarral y Vins Petxina, de la Denominación de Origen (DO) Conca de Barberà (Tarragona); Celler Cooperatiu d'Espolla, de la DO Empordà (Girona); Masroig y Ronadelles, de la DO Montsant (Tarragona); Sant Josep Vins, de la DO Terra Alta (Tarragona), y Maset, de la DO Penedès (Barcelona).

Otras que habitualmente también fabricaban esta modalidad han decidido dedicar la uva disponible --inferior a la de años anteriores-- a otras especialidades "con más recorrido comercial".

Las bodegas han impulsado un distintivo acreditativo y actividades conjuntas para divulgar qué es el vino joven, y el acto central se celebrará el sábado 9 de diciembre en el Palau Robert de Barcelona.