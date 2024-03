Uno de cada 3 pacientes en paliativos en domicilio dona sus córneas en una prueba piloto en Girona

El primer balance corrobora la eficacia de la donación de tejido corneal en las defunciones en el hogar



GIRONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de la prueba piloto de donación de córneas de pacientes en tratamiento paliativo en domicilio, realizada en Palafrugell (Girona), ha sido "positivo", dado que uno de cada tres pacientes ha donado su tejido corneal, ha informado la Generalitat este lunes en un comunicado.

Los resultados del proyecto, impulsado en la Región Sanitaria Girona, han constatado la eficacia de la donación en las defunciones en el hogar con el 30% de los pacientes atendidos por el equipo del Programa d'Atenció Domiciliària i Equip de Suport (PADES) de Palafrugell, que han sido donantes.

Según datos de la Conselleria de Salud, de las 30 defunciones en total, 11 de los 14 pacientes que cumplían los requisitos para ser donante dieron su consentimiento, de modo que 4 de cada 5 son donantes efectivos.

El objetivo del proyecto es hacer posible el derecho del paciente a ser donante independientemente del entorno e incrementar la donación de córneas, ya que la directora del Banc de Sang i Teixits, Anna Vilarrodona, ha señalado que "de algunos tejidos, como las válvulas y las córneas, somos deficitarios".

El proyecto se ha desarrollado en coordinación con los Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), el Banc de Sang i Teixits (BST), el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta y la funeraria Mémora Girona.

EXTENSIÓN DEL MODELO EN EL BAIX EMPORDÀ

El director adjunto de enfermería y referente de donación de tejidos de SSIBE, Xavier Arrebola, ha explicado que donación de córneas a domicilio es una "oportunidad" y se plantean replicar el modelo en otros puntos del territorio catalán.

De hecho, en febrero ya se comenzó a implantar en el área básica de Palamós y se prevé extender progresivamente al conjunto de la comarca del Baix Empordà (Girona).

La coordinadora territorial en Girona de donación y trasplante de órganos y tejidos, Núria Masnou, se ha mostrado satisfecha con "sacar la donación de los centros hospitalarios y ayudar a que las personas que quieran, independientemente del lugar donde mueran, puedan ser donantes de córneas".

REQUISITOS PARA SER DONANTE

Las personas que sufren enfermedades hematológicas y serologías positivas como hepatitis B, C o sida, no pueden ser donantes de córneas, mientras que tener miopía, astigmatismo o hipermetropía, estar operado de cataratas o haber sufrido cáncer no impide que las córneas sean viables para un trasplante.

Durante el 2023, la donación de córneas benefició a 3.194 personas en Catalunya y, en la Región Sanitaria de Girona, hubo 295 donantes de tejido corneal.