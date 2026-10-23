Cae en Catalunya una red presuntamente vinculada con 12 robos de cobre en parques eólicos

Archivo - Unas esposas, en una imagen de archivo - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de cables de cobre de parques eólicos de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Aragón y ha detenido cuatro personas de entre 32 y 41 años, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

La policía detuvo el 14 de octubre a tres hombres cerca de Martorell (Barcelona) cuando circulaban en un vehículo con casi 500 kilos de cobre para venderlo en un establecimiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), cuyo titular también fue detenido como presunto autor de un delito de receptación.

La investigación ha permitido relacionar a los detenidos con 12 robos: uno en Ribera d'Ebre (Tarragona), cinco en Vandellós (Tarragona), dos en Vallbona de les Monges (Lleida), tres en Castelló (Comunitat Valenciana) y uno en Zaragoza (Aragón), así como con la posterior comercialización del cobre sustraído.

El grupo, que tenía conocimientos técnicos específicos sobre el funcionamiento de los parques eólicos, seleccionaba principalmente aerogeneradores de zonas aisladas que previamente vigilaban y, una vez en el lugar, forzaban los accesos y sustraían el cable de alta tensión, así como otros elementos de cobre.

Destaca la sustracción de 1.050 metros de cobre de un parque eólico de Ribera d'Ebre valorados en aproximadamente 100.000 euros, y el perjuicio económico acumulado supera el medio millón de euros.

RECEPTACIÓN

La investigación ha permitido acreditar que el grupo contaba con una estructura organizada, que incluía la sustracción, transporte mediante furgonetas de alquiler, almacenamiento y posterior venta del material sustraído en un punto habitual.

Según los indicios, los integrantes del grupo se desplazaban de manera recurrente a un establecimiento de gestión de residuos de Sant Vicenç dels Horts, por lo que la detención del presunto receptor constituye uno de los aspectos más relevantes de la operación, ya que ha permitido actuar sobre toda la cadena delictiva.