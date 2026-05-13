CaixaBank y el CAFBL colaboran para atender a administradores de fincas y comunidades de vecinos

El director comercial de banca retail de la Dirección Territorial de Barcelona de CaixaBank, Miguel Gramuntell, y el presidente del Col·legi Administradors de Finques Barcelona-Lleida (CAFBL), Lorenzo Ignacio Viñas - CAIXABANK

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director comercial de banca retail de la Dirección Territorial de Barcelona de CaixaBank, Miguel Gramuntell, y el presidente del Col·legi Administradors de Finques Barcelona-Lleida (CAFBL), Lorenzo Ignacio Viñas, han firmado un acuerdo de colaboración para atender las necesidades financieras de administradores de fincas y comunidades de vecinos.

En un comunicado este miércoles, CaixaBank ha explicado que el acuerdo da acceso a una línea de productos y servicios especializados, así como información y asesoramiento por parte de la entidad.

Ha añadido que el convenio "supone un paso importante para reforzar la profesionalización del sector" y ofrecer a los administradores recursos para optimizar su trabajo diario.

Entre los servicios que ofrece CaixaBank está una línea de crédito adaptada a las necesidades de las comunidades de vecinos para apoyar proyectos de mejora en la eficiencia energética de los edificios.

El convenio se enmarca en la estrategia de responsabilidad social y el compromiso local de los dos entes para "impulsar el desarrollo económico".