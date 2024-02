CaixaBank impulsa una "intensa actividad" con mesas redondas, talleres y otras actividades

Tendrá un estand propio en el Talent Arena y DayOne uno en el 4YFN



BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha impulsado una "intensa actividad" en el Mobile World Congress (MWC) 2024 y el 4YFN, que se celebran en el recinto de Gran Via de Fira Barcelona entre el 26 y el 29 de febrero.

La entidad es el 'main partner' en la primera edición de un espacio dedicado al talento digital, el Talent Arena, donde tendrá un estand propio con ponencias, microformaciones y mesas redondas, informa en un comunicado de este miércoles.

Lo ha planteado junto a MWCapital, GSMA, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para "posicionar" la capital catalana como 'hub' de formación en el mundo y fomentar el networking.

Entre otros, participará en una 'hackaton' que planteará a los concursantes un caso práctico para que exploren el potencial de las APIs de Open Gateway con la ayuda de trabajadores del Grupo.

También ha organizado un recorrido guiado por las instalaciones del MWC para personas en riesgo de exclusión social, quienes también participarán en un taller de ciberseguridad para que puedan detectar ataques de fishing, malware o vishing.

4YFN

La división especializada en empresas tecnológicas de CaixaBank, DayOne, tendrá un estand en el 4YFN para ofrecer "asesoramiento especializado" y ha habilitado un espacio de debate propio que contará con la participación de más de 150 ponentes.

Ha programado una cuarentena de sesiones previstas en colaboración con las diversas áreas especializadas del grupo --AgroBank, CaixaBank Dualiza o CaixaBank Payments & Consumer, entre otros--, en las que abordarán cuestiones como el levantamiento de la primera ronda de inversión, los ecosistemas tecnológicos o casos de uso en moda sostenible.

Este estand también contará con una zona de exposición de 35 startups: empresas clientes de la entidad y las ganadoras y finalistas de los Premios Emprende XXI.

Por otro lado, CaixaBank ha organizado dos sesiones en el ágora stage del 4YFN: una a través de su plataforma de servicios digitales, imagine, sobre su programa de emprendimiento sostenible, y otra a través de DayOne titulada 'The signs of Maturity of Spanish VC: new strategies and players' (Los signos de madurez del capital de riesgo español: nuevas estrategias y actores).