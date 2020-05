Cañas (Cs) asegura que no quieren ser el socio preferente de Sánchez: "Es el peor presidente"

Sitúa la votación del suplicatorio de Puigdemont más allá de otoño porque "la prioridad es otra"

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Cs Jordi Cañas ha asegurado este viernes que su partido no quiere ser el socio preferente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese al apoyo que le prestaron en el Congreso para prorrogar el estado de alarma por el coronavirus.

"No queremos ser el socio preferente de Sánchez. Sánchez no quiere ser socio preferente de nadie. Ha tenido que pactar con un partido que, meses atrás, decía que no se fiaba de él. Quiere tomar decisiones él", ha sostenido en un encuentro virtual organizado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya y la Asociación de Periodistas Europeos (Apec), con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona.

Para Cañas, Sánchez "es el peor presidente" del Gobierno de todos los que ha habido, pero cree que hay que intentar llegar a acuerdo para ayudar a trasladar una imagen de capacidad de gestión, control y tranquilidad.

"El mundo no está para ostias, para tonterías", ha manifestado el eurodiputado de Cs, que, al preguntársele si su partido apoyará una nueva prórroga del estado de alarma, ha destacado que dependerá de para qué y las medidas que se quieran emprender.

También ha calificado de "sinvergüenzas" a los que desde el Govern defienden que en una Catalunya independiente hubiera habido menos muertos e infectados, en alusión implícita a la consellera de Presidencia Meritxell Budó.

"Hay personas que su valía moral y personal es cero. Es gente que ha perdido cualquier tipo de prestigio público y social. Esto no tendrá un coste político, pero sí moral y personal. Hay que ser muy sinvergüenza para hacer estas declaraciones, y lo peor es que creo que lo creen", ha lamentado.

Según Cañas, todas las administraciones han cometido errores y se han visto superadas por la situación, pero cree que nadie ha querido que sus decisiones provocaran muertos: "Hay que ser muy inhumano para pensarlo".

Tras defender que Europa ha estado a la altura a la hora de afrontar la emergencia sanitaria, ha cargado contra los recortes que llevó a cabo el ahora exconseller Andreu Mas-Colell cuando estaba en el Govern de Artur Mas: "Merkel, a su lado, era una aprendiz. Éramos los que recortábamos en sanidad, y exigíamos al Gobierno que hiciera lo mismo".

VOTACIÓN EN EL PE

Pese a todo, Cañas, ha advertido de que este viernes se vota una propuesta de resolución importante en el Parlamento Europeo (PE) sobre el marco financiero plurianual, que ha aunado el apoyo de los cinco grupos más importantes del europarlamento, para tener instrumentos con los que aplicar medidas de recuperación con "dinero real".

"Es un momento de bifurcación", ha subrayado Cañas, que se ha mostrado en contra de incorporar nuevos impuestos a empresas y particular en el actual contexto.

SUPLICATORIO DE PUIGDEMONT

Después de que en febrero se acordara que el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez presidiera la comisión donde se debatirá el suplicatorio del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Cañas ha situado la votación de éste más allá de otoño.

"La intención es que hubiera sido antes de verano, después parecía que lo más prudente, para no forzar los tiempos, era que fuera en otoño, y ahora parece que puede alargarse", ha sostenido, lo que considera lógico porque la prioridad ahora es otra, ha señalado.

Según él, no le interesa a nadie todo lo relacionado con Puigdemont: ¿A quién le importa ahora Puigdemont? A Puigdemont. Aquí, a nadie, ni a mí. No me interesa lo más mínimo".