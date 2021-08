Capella dice que el proyecto de El Prat no está cerrado y defiende que se defina desde Catalunya

Cree que no se deben poner plazos a la mesa de diálogo con el Gobierno y la pone en valor

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, ha destacado este viernes que el proyecto para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat no está cerrado: "El proyecto se tiene que definir desde Catalunya. Si nosotros fuéramos un Estado, este problema no lo tendríamos, porque nos vienen condicionando cómo se gestiona El Prat".

Ha insistido en que el proyecto deberá ser compatible con la preservación medioambiental y del delta del Llobregat, por lo que "si no es compatible, pues seguramente no será posible", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

La exconsellera de la Generalitat ha resaltado debatir si se está de acuerdo o no es anticiparse, porque no hay una propuesta concreta, porque aún se tiene que definir el proyecto, "no el proyecto que quiere Aena, sino el que quiere el país".

Ante la negativa de los diputados y ministros de Unidas Podemos a esta ampliación, ha advertido: "No se puede estar en misa y repicando. Todos tenemos que ser capaces de cambiar lo que pensamos que puede ir mal, teniendo en cuenta lo que históricamente se ha hecho".

CRÍTICA A MINISTROS

Preguntada por la remodelación del Gobierno central impulsada por el presidente, Pedro Sánchez, cree que probablemente lo ha hecho pensando en las próximas elecciones y para reforzar su posición en el PSOE, y ha avisado sobre los ministerios: "Más allá de quien sea el titular, lo que nosotros defenderemos es lo que se acuerda, lo que se puede avanzar y los compromisos alcanzados".

Ha criticado la postura de algunos ministros tras la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat del pasado lunes: "Todos los que hablan de la ley y de su cumplimiento, que empiecen a aplicarla", porque algunos acuerdos figuran en el Estatut y no se han cumplido.

"Y algunos ministros, que callen", y ha criticado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias --que niega que el traspaso de los MIR esté sobre la mesa-- y a la de Defensa, Margarita Robles, que en una entrevista de Europa Press descartó incorporar a un eventual nuevo Estatut competencias anuladas por el Tribunal Constitucional (TC) en materia de justicia, algo que planteó el también ministro y primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntada por la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha pedido ponerla en valor: "Hemos pasado de no sentarnos, a sentarnos. De no tener una mesa de negociación a tener una mesa de negociación en la que se podrá hablar de todo y se podrá hablar del conflicto político y se habla de tú a tú entre Catalunya y el Estado".

Sobre el hecho de que dirigentes de Junts hayan cuestionado dar los dos años acordados a esta mesa, ha avisado: "En una mesa de negociación, yo creo que no nos tenemos que poner un mes, 15 días o tres semanas", y ha dicho que el trabajo para lograr cada paso que se da es como un trabajo de punto de cruz.