Carrizosa insta al Govern a revertir las carencias en sanidad y tiende la mano para ello

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha instado al Govern a mejorar la financiación de los profesionales sanitarios y revertir las carencias de la sanidad catalana tras la pandemia, e insiste en su mano tendida para conseguirlo: "Pueden contar con nosotros pero por favor solventen los graves problemas de salud que se nos van a venir encima".

Durante su intervención este martes en el debate general sobre la situación sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 propuesto por Cs, Carrizosa ha considerado que la sociedad tiene que devolver a los sanitarios todo el esfuerzo durante la primera ola de la pandemia y pide responsabilidad al Govern.

"No podemos fiar todo a la profesionalidad de los sanitarios, tenerlos extenuados, y no corresponderles. Y para ello hay que mejorar la financiación. Nuestros responsables políticos no pueden dejar la silla vacía como han hecho tantas veces. Hay que agradecer a estos profesionales el desvelo con el que trataban a todo el mundo", ha zanjado.

Carrizosa ha reprochado al Ejecutivo catalán que, a su parecer, no se hayan destinado los recursos suficientes a la sanidad, y le ha reclamado más financiación y hospitales "y menos chiringuitos".

"Llevan años gobernando y gestionando millones de euros, pero los problemas que tiene la gestión catalana parece que siempre es culpa de Madrid", ha añadido.

RESIDENCIAS

Para Carrizosa, fue un error que la Conselleria de Salud de la Generalitat asumiera la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia: "Se perdieron muchas vidas en esas semanas, los familiares no tenían noticias de sus enfermos en más de 15 días".

Ha considerado que las residencias van a seguir en riesgo ante los nuevos rebrotes, por lo que ha solicitado combinar un régimen de visitas a los centros residenciales junto con medidas para proteger a los residentes: "El drama humano de las residencias no puede repetirse".