Catalunya incorpora dos redes de expertos en enfermedades minoritarias cardíacas y oftalmológicas

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha incorporado dos nuevas redes especializadas para mejorar la atención a las personas con enfermedades minoritarias cardíacas y oftalmológicas, que se suman a las 11 Xarxes d'Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC) ya designadas en el modelo de atención impulsado por la Conselleria de Salud y el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Este modelo busca concentrar la experiencia clínica, favorecer el trabajo coordinado entre centros y profesionales y garantizar que los pacientes puedan acceder a una atención "altamente especializada y equitativa" en toda Catalunya, informa este lunes la Conselleria de Salud en un comunicado.

La XUEC en enfermedades minoritarias cardiacas estará integrada por el Hospital Vall d'Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Germans Trias i Pujol, Bellvitge, Clínic, Sabadell (Barcelona) y el Josep Trueta de Girona.

Todos los centros designados están acreditados para el área de miocardiopatías genéticas y no genéticas, y la acreditación es provisional durante un año, periodo en el que se llevará a cabo la auditoría correspondiente para completar el proceso de acreditación definitiva.

La XUEC de enfermedades minoritarias oftalmológicas estará compuesta por el Hospital Vall d'Hebron, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Germans Trias i Pujol, Bellvitge y Clínic de Barcelona.