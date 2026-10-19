Catalunya pide que los alumnos permanezcan en los centros educativos si llueve mucho

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha enviado una comunicación a las direcciones educativas de Catalunya en la que piden que los alumnos permanezcan en los centros si llueve mucho, ante la previsión de lluvias intensas para este lunes.

Según informan fuentes del Departament consultadas por Europa Press, se ha comunicado que los alumnos se queden en los centros educativos si llueve mucho entre las 12 y las 18 horas de este lunes, ya que son lugares seguros, indican.

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.