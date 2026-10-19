Catalunya tiene 67.319 personas en lista de espera para la dependencia, según el Imserso

Archivo - Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora pasean por el centro de la ciudad en una foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tiene un total de 67.319 personas esperando la resolución de la dependencia, según el cálculo de Europa Press a partir de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Así se desprende del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), presentado este lunes en una rueda de prensa, en la que han participado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En Catalunya, un total de 22.952 personas están pendientes de la resolución del grado, de las cuales 16.542 (72,07%) llevan menos de 6 meses esperando, y 6.410 (27,93%) 6 meses o más.

Otras 44.367 tienen reconocido el derecho a la prestación, pero están pendientes de la resolución del programa de individual de atención (PIA).

De estos, 10.131 (22,83%) llevan pendientes de la resolución del PIA menos de 6; 34.214 (77,12%), 6 meses o más, y 22 (0,05%) han sido excluidos por un motivo "no imputable a la Administración".

Además, el 100% de las 270.372 personas que cuentan con un PIA en Catalunya están recibiendo la prestación de forma efectiva.

REDUCCIÓN Y DIAS MEDIOS

Según los cálculos del SAAD, Catalunya es la segunda comunidad que presenta una lista de espera más alta en relación con su población, solo superada por Murcia y seguida por Extremadura.

A la vez, Catalunya es la comunidad que más ha reducido su lista de espera respecto al último trimestre (4.973 personas), seguida de Asturias y Andalucía.

El tiempo medio de gestión desde la solicitud de la prestación a la resolución se sitúa en 261 días en Catalunya, ligeramente por debajo de la media española (293).