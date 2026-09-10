CC.OO. y el Cicac acuerdan reforzar el uso del catalán en el ámbito laboral y jurídico

Montoliu y López tras el acuerdo - CICAC

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya se ha adherido al Compendium.cat, el portal impulsado por el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) para facilitar el acceso a recursos para la redacción y el uso del lenguaje jurídico en catalán, con el objetivo de contribuir a la normalización del uso del catalán en diferentes ámbitos profesionales.

Según informa el Cicac en un comunicado este jueves, CC.OO. es el segundo sindicato que se incorpora al Compendium.cat, desoués de la UGT, por lo que celebra que los dos sindicatos mayoritarios de Catalunya formen parte del proyecto.

El presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, ha destacado que la incorporación de CC.OO. es especialmente significativa porque permite continuar ampliando el alcance de esta herramienta, más allá del ámbito estrictamente jurídico para así llegar al espacio laboral y sindical.

Por su parte, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha destacado que el uso del catalán en el ámbito laboral es un derecho de las personas trabajadoras y garantizar que se pueda ejercer con normalidad "forma parte también de la defensa de los derechos laborales".

El Compendium.cat es un portal de recursos para la redacción jurídica y administrativa en catalán que ofrece formularios, modelos de escritos, léxicos, diccionarios y otras herramientas lingüísticas y jurídicas.