Chakir el Homrani pide al Gobierno regularizar a migrantes y tener la "valentía" de Italia y Portugal

La Conselleria de Trabajo dedica 626.000 euros a contratar técnicos para la campaña de la fruta dulce

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha pedido al Gobierno regularizar a las personas migrantes y seguir el ejemplo de otros países europeos: "Lo he defendido siempre, pero ahora más que nunca lo que necesitamos es la valentía que han tenido Italia o Portugal".

En una entrevista de Europa Press, El Homrani ha llamado a no dejar atrás a los "invisibles" en la crisis del coronavirus, como los temporeros, los manteros y las trabajadoras del hogar, que viven en el país sin tener regularizada su situación administrativa y dependen de la economía sumergida, parada con el confinamiento.

"Son los colectivos más invisibles: personas con situación de irregularidad administrativa y que viven de la economía sumergida. Esta crisis ha tenido una especificidad que no han tenido otras crisis, la economía sumergida también se ha parado absolutamente. Y eso hace que muchas personas que ya son vulnerables de por sí, hayan incrementado su vulnerabilidad", ha expuesto.

Para estos colectivos que ahora están "sin ningún tipo de derecho", El Homrani ha reclamado que la administración no les provoque más vulnerabilidades y ha propuesto que su regularización se haga a través de un proceso de regularización extraordinaria o una flexibilización de los procesos de arraigo.

"Se tienen que tomar estas decisiones y, si no aprovechamos este momento, nos equivocamos. Y no se tienen que tomar únicamente desde una mirada egoísta de la utilización de la mano de obra, sino desde una perspectiva de derechos. Son vecinos y vecinas que forman parte de nuestra sociedad y lo peor que podemos hacer es querer cerrarnos los ojos y no verlos, que es, en cierta manera, lo que pasa", ha defendido.

También ha exigido a los ayuntamientos que empadronen a sus habitantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa: "Necesitamos mucho más compromiso por parte de todas las administraciones locales".

CAMPAÑA DE LA FRUTA DULCE

El Homrani ha remarcado que la solución a la situación de colectivos como los temporeros pasa por su regularización, pero ha dicho que su departamento ha aprobado diversas medidas de apoyo para la campaña de la fruta dulce de este año, marcada por la excepcionalidad de la pandemia del Covid-19: "Nosotros continuamos trabajando".

La Conselleria de Trabajo destinará 626.000 euros a planes de empleo para que consistorios, sindicatos y entidades agrarias contraten a unos 50 técnicos de apoyo esta temporada: "Es una de las situaciones laborales y sociales que vivimos más complejas".

Pese a que temían que no hubiera suficientes trabajadores en el campo, la bolsa de trabajo del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) para la campaña agraria ha recibido más de 9.000 inscritos, cifra que supera las de otros años.

El conseller ha añadido que han reforzado con más de un millón de euros los recursos disponibles en ayuntamientos y consejos comarcales para trabajar con las personas sin hogar, fondos a los que podrán acceder las administraciones locales de Lleida para dar respuesta a las necesidades de los temporeros.

493776.1.260.149.20200521142620