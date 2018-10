CiU no habría apoyado esta "aberración" pese a su acuerdo de última hora con PP y PSOE

Actualizado 02/09/2011 16:14:16 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha aclarado este viernes que, aunque se hubieran podido votar las enmiendas transaccionales que su formación había pactado 'in extremis' con PSOE y PP, sus diputados no habrían apoyado la reforma de la Constitución auspiciada por los dos grupos mayoritarios, porque considera "una aberración" excluir al resto de partidos de su redacción.

"Lo que mal empieza mal acaba", ha resumido después del Pleno, de manera que, durante las votaciones, los diez diputados de CiU han permanecido dentro del hemiciclo e incluso han votado a favor de las enmiendas de algunos grupos, pero no han participado en la votación final, para dejar constancia de su rechazo a la reforma.

En su opinión, la sesión de este viernes ha sido "un espectáculo" que sirve de colofón a la mala gestión de la reforma que han realizado PSOE y PP, y que ha dado lugar a una Carta Magna en la que CiU no se siente representada.

ENMIENDAS "PURAMENTE TÉCNICAS"

Duran ha restado importancia al hecho de que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, haya impedido que se sometieran a votación las dos enmiendas transaccionales que CiU había pactado con PSOE y PP, y que ha calificado de puramente técnicas y que "no solucionan la cuestión política de fondo".

Eso sí, ha lamentado que IU, que comparte grupo con ERC, haya vetado la votación de las transacciones, después de que CiU permitiera el martes que los republicanos hicieran uso del turno en contra durante el debate de toma en consideración de la reforma.

Así, Duran ha recalcado que los textos que había cerrado con los partidos mayoritarios "no alteraban en nada la posición" de los nacionalistas catalanes, que, en cualquier caso, no habrían apoyado la revisión de la Carta Magna porque se sienten excluidos de todo el proceso.

"No podíamos votar en contra porque estamos de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria pero, como no se nos ha tenido en cuenta, hemos optado por no participar en la votación", ha resumido, incidiendo en que ha habido contactos pero no una negociación como tal, y en que el diálogo ha sido algo más intenso con el PSOE que con el PP.

ALERTA DE UNA "RADICALIZACIÓN"

Ha reiterado que CiU no se siente representada en la nueva Constitución y que son PSOE y PP los que deben solucionar esta situación que lleva a que en Catalunya se incremente la sensación de que los dos partidos mayoritarios "pasan olímpicamente" de esta comunidad, lo que llevará a la radicalización de los planteamientos políticos.

"Si nos radicalizamos unos y otros vamos a llegar a una situación insostenible", ha avisado.

Aunque el PP baraja la posibilidad de intentar introducir en el Senado las transacciones pactadas con CiU que no se han podido votar este viernes, Duran ha dejado claro que eso no cambiaría su posición.