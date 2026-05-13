La ciudadanía reclama una "protección efectiva" de sus derechos digitales, según un estudio

La Secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz; la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Fundación La Caixa, Red.es y Fundación Hermes, en colaboración con la Universitat de Barcelona (UB), ha revelado que la ciudadanía reclama una "protección efectiva" de sus derechos en el mundo digital en asuntos que afectan a su actividad diaria y a los colectivos más vulnerables, como los menores.

La 'Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España' se ha presentado este miércoles durante la primera jornada del 'I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales', organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona, e inaugurada vía telemática por el presidente Pedro Sánchez.

La investigación combina una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un estudio cualitativo, con un trabajo de campo fue realizado entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN

La práctica totalidad de encuestados considera que deberían estar defendidas por ley la privacidad y la protección de datos (96%) y la protección ante acoso, mensajes de odio y difamación en plataformas digitales (94%).

Asimismo, también creen que deberían gozar de protección legal el borrado de información personal disponible en internet (89%) y el acceso asequible a la red (81%).

Otros derechos que deberían ser legalmente reconocidos son la libertad de expresión en plataformas digitales (76%), la existencia de algoritmos no discriminatorios (73%) y el derecho a la revisión humana de decisiones automatizadas (72%).

Los encuestados señalan mayoritariamente a las administraciones públicas (45%) y a las empresas tecnológicas (39%) como entidades responsables de garantizar los derechos digitales.

PROTECCIÓN DEL MENOR

El 95% considera que los menores están "poco o nada seguros" en el entorno digital y coincide en la necesidad de implementar medidas de protección.

El control parental cuenta con el apoyo del 96% de los encuestados; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%, y la regulación de la publicidad dirigida a menores, por el 96%.

INFORMACIÓN

Respecto a los medios preferidos para informarse, hasta los 29 años las redes sociales son la primera opción (55%); a medida que aumenta la edad, los otros medios van ganando más peso en las preferencias.

La mayoría (88%) cita a las redes sociales como entornos en los que más se difunden noticias falsas, un escenario ante el cual el 78% asegura verificar "habitualmente" el contenido de internet, ya sea consultando otras fuentes en línea (53%) o externas (25%), mientras un 18% admite no comprobar su veracidad.

Sobre la difusión de los discursos de odio, las redes sociales (86%) son percibidas como el medio "en el que más a menudo o muy a menudo" se difunden este tipo de mensajes.

RIESGOS Y PARTICIPACIÓN

Un 69% de la población con educación obligatoria se siente poco o nada segura, un porcentaje que baja al 35% entre los que tienen educación superior.

Entre los principales riesgos del uso de internet se señala la privacidad y el control de datos personales (48%), las estafas y los robos (48%), la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%).

El 33% de la población entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet y, ante la pregunta sobre el modo de participar en el espacio digital, el 71% apoya la identificación obligatoria para participar, mientras un 24% defiende el anonimato.

TECNOLÓGICAS E IA

Un 88% de la ciudadanía señala que las empresas tecnológicas acumulan "demasiado poder económico", y un 85%, demasiada información personal, mientras un 64% piensa que desarrollan una actividad beneficiosa.

El 77% pide más regulación de la inteligencia artificial (IA), y el 56% prefiere que su desarrollo se ralentice, si bien un 49% cree que la IA tendrá "efectos positivos" para gente como ella.

DERECHOS Y COMPETENCIAS DIGITALES

Según el informe, 7 de cada 10 ciudadanos han oído hablar del término 'derechos digitales', pero un 28% no sabría explicar qué significa.

Asimismo, 9 de cada 10 personas de entre 18 y 44 años considera que la tecnología digital es fácil de usar, una cifra que cae al 46% entre mayores de 60 años, y al 44% en personas con niveles de estudios más bajos.