Colau se compromete a "hacer su parte del trabajo" en 2017 para cerrar La Modelo

Actualizado 26/01/2017 0:19:15 CET

Ha lamentado que los Presupuestos se hayan aprobado por moción de confianza y defiende el Peuat

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento se ha comprometido a "hacer su parte del trabajo" para lograr que se construyan los dos nuevos equipamientos penitenciarios en Zona Franca que sustituirán a la prisión de La Modelo".

"Trabajaremos en la cesión de los solares y en su urbanización. El tema de gestión de prisiones y licitaciones corresponde a la Generalitat", ha defendido en una entrevista en BTV recogida por Europa Press, y ha insistido en que La Modelo no puede seguir abierta por mucho tiempo debido a sus condiciones.

Colau ha dicho que espera que el conseller de Justicia de la Generalitat ya esté estudiando cómo cerrar La Modelo lo antes posible: "Vamos muy tarde", ha afirmado, y ha expresado que los vecinos del distrito del Eixample necesitan los equipamientos que se instalarán en este punto.

PRESUPUESTOS

Preguntada por los Presupuestos para 2017 aprobados después de finalizar el plazo previsto en la cuestión de confianza planteada, la alcaldesa ha destacado que las cuentas doblan el gasto corriente en materia social; aumenta inversiones en guarderías, bibliotecas y mercados; incrementa las partidas destinadas a políticas de ocupación, y multiplica por cuatro el gasto en vivienda.

Ha lamentado que se haya tenido que recurrir a la moción de confianza para aprobarlos: "Aunque no era nuestra opción y no es la mejor manera, no había otra vía", y ha criticado que es difícil que las fuerzas que están fuera del Gobierno municipal voten a favor de las cuentas si no hay muchas concesiones.

Colau ha subrayado que el 'no' de algunos grupos municipales como ERC a las cuentas ha sido "muy político y con mucha visión de partido", aunque ha asegurado que los republicanos siguen teniendo la puerta abierta a entrar en el Gobierno y a pactar en otros asuntos.

TURISMO

En relación al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) que se abordará en el pleno municipal de este viernes, ha observado que la teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha mantenido conversaciones hasta este martes con CiU para lograr su abstención.

Ha destacado que en un consistorio plural es difícil incluir las peticiones de todos los grupos municipales en un mismo proyecto, y que el Gobierno municipal, además, debe asegurarse de que no se contradigan entre ellas, y ha defendido que después de las críticas recibidas al impulsar la moratoria hotelera, todos los partidos han acabado aceptando que se deben buscar soluciones al crecimiento del turismo.

"Cuando planteamos la necesidad del Peuat y de la moratoria se nos dijo que sería el caos", ha ironizado Colau, que ha comparado el auge del turismo en la ciudad y sus efectos a los de la burbuja inmobiliaria, y ha recordado que el consistorio también trabaja en Plan Estratégico de Turismo, en el que abordarán qué modelo de turismo necesita la capital catalana.

Ha observado que si se quiere que el turismo sea una actividad de futuro en la ciudad, hay que regularlo y hacerlo sostenible, y ha recordado que hay muchos vecinos que están enfadados porque les ha afectado de cerca con la subida de precios en el barrio y por las molestias que provocan los pisos turísticos.

"Nos gusta que nos visiten pero debemos equilibrar las vistas con la vida de los vecinos", ha insistido, y ha dicho que trabajarán para limitar el crecimiento de los alojamientos y promover un uso de la ciudad más amable con los vecinos.

SUPERMANZANAS

Preguntada por las quejas de los vecinos en relación al "colapso" que se podría producir en Barcelona si proliferan las supermanzanas, Colau ha defendido que la Superilla del Poblenou es un proyecto piloto que está sirviendo para mejorar el diseño inicial.

"Hasta que no practicas no ves lo que en el plano parece que funciona", ha explicado, aunque ha asegurado que se debe recuperar espacio público para los peatones y que las muertes prematuras por los efectos de la contaminación han aumentado, por lo que ha dicho que trabajarán para llevar este modelo a otros puntos de la ciudad.