Collboni confía en que el incendio de Collserola esté "controlado" en las próximas horas

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una foto de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que confía en que el incendio declarado en el Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona) este martes esté "controlado y tranquilizado" en las próximas horas.

En declaraciones a la prensa de este martes, ha insistido en la necesidad de seguir las órdenes y recomendaciones de Protecció Civil y ha agradecido la tarea de los equipos de emergencias, así como la colaboración de las entidades de vecinos.

El jefe de intervención de Bombers de Barcelona, Sergi Bover, ha detallado que actualmente se ha evacuado a un total de 35 personas de la primera línea de viviendas.

Bover también ha apuntado que inicialmente se ha trabajado especialmente en el flanco derecho, pero que más tarde se ha agravado la situación en el izquierdo, y ha explicado que estarán atentos a que no haya cambios de viento durante la noche.

Actualmente trabajan en el incendio, de 35 hectáreas, un total de 70 Bombers de Barcelona con 17 dotaciones, y 60 dotaciones de Bombers de la Generalitat, con cerca de 160 profesionales.