La cómica Susi Caramelo representa a Catalunya en la competición de Teka 'Un país de seductores'

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La cómica Susi Caramelo está representando a Catalunya en la competición de Teka 'Un país de seductores' para descubrir qué comunidad autónoma es la más seductora de España, y la ciudadanía puede votar en la plataforma unpaisdeseductores.com hasta el martes 31 de mayo.

La web ha registrado más de 10 millones de votos en las casi dos semanas que lleva en activo y Catalunya está de momento en la sexta posición, informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

17 artistas (uno por cada autonomía) participan en el concurso versionando en clave de humor el anuncio televisivo de Teka 'Los amantes de la carne' (sobre el nuevo horno SteakMaster), destacando la riqueza lingüística, el acento y el estilo propio de cada una de sus comunidades.

LOS FAMOSOS EN LA COMPETICIÓN

Son humoristas, actrices, cantantes, youtubers, presentadores, cómicos y colaboradores de televisión: Susi Caramelo se enfrenta a contrincantes como los cantantes andaluces Andy y Lucas, el dúo Gomaespuma, que ha representado a Madrid, o David Bustamante en el caso de Cantabria.

En la plataforma unpaisdeseductores.com se pueden ver las 17 versiones del spot y contenido extra, como entrevistas con los protagonistas, tomas falsas, anécdotas y los mejores momentos de las grabaciones con los artistas.

En Catalunya, Susi Caramelo tiene apoyo del actor barcelonés Edu Soto, que ha reinterpretado el spot que está sometido a votación pública en la plataforma.

Para decidir la comunidad ganadora se contarán estos votos, pero también las interacciones: cada visualización contará 1 voto; cada 'like', 10; cada comentario, 50; cada vez que se comparta, 100 votos; y si un ciudadano crea una versión propia del spot en favor de su autonomía, sumará 1.000 votos.

Susi Caramelo defiende en su intervención: "Aquí me tenéis de abanderada de Catalunya. Que no se diga que los catalanes no somos graciosos ni divertidos, que no es verdad".