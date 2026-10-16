Comín pedirá a la JEC aplazar el acto para acatar la Constitución y ocupar su escaño en el PE

Archivo - El eurodiputado de Junts Toni Comín - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado electo de Junts en el Parlamento Europeo (PE) Toni Comín pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) aplazar el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, fijado para el 22 de octubre, que le permitirá ocupar su escaño en la Eurocámara, según ha podido saber Europa Press este viernes.

La JEC ha acordado fijar el acto el 22 de octubre atendiendo a la comunicación presentada por el abogado Gonzalo Boye, en representación de Comín, después de que el Tribunal Constitucional avalase hace unos días la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación y se desactivasen las órdenes de detención que pesaban sobre él.

Comín había explicado su intención de regresar de Bruselas el 24 de octubre sobre las 12 del mediodía, por lo que ahora pedirá aplazar la fecha fijada por la JEC para dos días antes.