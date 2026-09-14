Los Comuns celebran que Irene Montero "dé a entender" que quiere una candidatura unitaria

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha celebrado que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, "dé a entender que sí que quieren avanzar hacia una candidatura unitaria de la izquierda", tras anunciar este fin de semana que quiere ser candidata a las próximas elecciones generales.

En rueda de prensa este lunes, Vidal ha instado a Podemos a "seguir trabajando como hasta ahora" para que pueda darse esta candidatura, y ha recordado que los Comuns, junto a Sumar, IU y Más Madrid, trabajan en esta dirección, y que quieren sumar al proyecto a otras fuerzas políticas para reeditar el Gobierno de coalición.

Sin embargo, ha pedido que este debate no se dé a través de los medios de comunicación, sino que sea fruto de un trabajo interno de las organizaciones, y ha recomendado no poner el focos en los nombres: "Cuando hemos trabajado a partir de las listas, finalmente nos hemos acabado haciendo daño".

Según la portavoz de los Comuns, esta lista debe ser estable y contar con una cierta gobernanza que les permita hacer "las cosas mejor" a como se hicieron en 2023, en que la coalición, tras las elecciones, se rompió.

"Queremos volver a hacer lo mismo, pero eso sí, haciendo un propósito de enmienda y hacer las mejores cosas de cómo las hicimos. Esto significa gobernanza, pacto y hablar las cosas de una forma tranquila", ha expresado.

Y ha explicado que las coordinadoras de los Comuns sí que mantienen interlocución con la dirección de Podemos para tratar esta cuestión.

SIN CANDIDATO TODAVÍA

Vidal ha asegurado que el hecho de que los Comuns, Sumar, IU y Más Madrid no hayan anunciado el nombre del candidato en el que piensan no es que no lo tengan: "Es justamente lo contrario. Es una apuesta calculada" para trabajar sin tener en cuenta este elemento.

Preguntada por si la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, podría ser uno de los nombres de la candidatura, ha respondido que Ada "hace, ha hecho y seguirá haciendo política toda su vida", pero que no siempre desde las instituciones, y ha mostrado respeto a su voluntad.

Todo ello después de que Colau haya afirmado este lunes que se "podría volver a plantear" regresar a la primera línea política en caso de considerar ser útil en determinados contextos, aunque ha descartado mantenerse en cargos políticos por inercia.

"Cuando he escuchado sus declaraciones, me ha parecido de lo más natural, no he visto noticia alguna. He visto la coherencia de una persona que se expresa con la misma nitidez que lo hizo desde el minuto cero. Por lo tanto, ningún cambio al respecto", ha dicho Vidal.