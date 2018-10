El Concurs Maria Canals invita a 93 pianistas de 34 países y crece su dotación

Actualizado 07/03/2018 16:00:47 CET

Un centenar de pianos tomarán el espacio público en el Off concurso

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 64 Concurs Maria Canals invitará a 93 pianistas de 18 a 29 años de 34 países desde este domingo hasta el 23 de marzo en el Palau de la Música, en una edición en la que el primer premio se ha incrementado desde los 15.000 hasta los 25.000 euros de la mano de la Fundación Jesús Serra.

Según ha explicado en rueda de prensa el director del concurso, Jordi Vivancos, esta edición ha habido un récord de inscritos, con 200 pianistas de 40 países: "Es un repertorio muy exigente y tiene mucho valor que se apunten a un concurso como el nuestro".

Vivancos ha detallado que la participación coreana será de 16 pianistas; la rusa, de diez, y la española se ha incrementado hasta cinco --después de recibir a un solo participante el pasado año--: "Barcelona será, después de ser la capital del móvil, la capital del piano".

En total, el concurso repartirá 80.000 euros en premios, con una treintena de conciertos remunerados, y conciertos en temporada de abono en diferentes equipamientos de Bilbao, Madrid, Granada y Tenerife: "Son conciertos de una oportunidad y escaparate magníficos".

El concurso tendrá cuatro pruebas, dos eliminatorias y una gran final el 22 de marzo en el Palau con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, y una jornada de entrega de premios el 23 de marzo en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

PORTA CUA

El Off Concurso seguirá creciendo esta edición, con más de un centenar de pianos de cola --desde los 80 del año pasado-- en espacios públicos, "una cantidad considerable", y con más de 300 actividades educativas y sociales y participativas, gratuitas y abiertas a todos los públicos.

Concretamente, el Off concurso seguirá articulándose en cuatro líneas: Porta Cua, Educa, Proyecto Social y el Tu Hi Toques?; y en la primera sección --Porta Cua-- además del centenar de pianos en la calle, habrá una maratón de piano de cola en la plaza Reial y la colocación de una decena de pianos en paseo de Gràcia.

El Porta Cua también pondrá otros pianos en el intercambiador de Metro de Diagonal, y uno nuevo de pared "con el frontal en metacrilato" en Sagrada Familia, otro en el Imagine Cafe, y en foyer del Palau; y esta iniciativa de colocar pianos saldrá por primera vez a Santiago de Compostela, Málaga y Valencia y repetirá en Bilbao y Madrid con pianos en las calles durante todo el año.

EDUCA Y PROYECTO SOCIAL

En la sección Educa, los participantes del concurso darán sesiones para acercar el piano a las aulas, y una acción con la Obra Social La Caixa por la que se llevará a 15 escuelas un piano en el distrito de Sant Martí, una sección en la que se han doblado las actividades.

En la sección Proyecto Social se becará a 80 niños de 6 y 7 años de Ciutat Merdiana y La Verneda (Barcelona), el Distrito de Usera (Madrid) y el barrio de la Macarena (Sevilla), mientras que en la categoría Tu Hi Toques?, destinado a estudiantes y amateurs, anima a todos a grabarse tocando el piano.

Como actividad paralela habrá una exposición en recuerdo de Josep Guinovart en el décimo aniversario de su muerte, y también al traspasado Carles Santos, todo ello en el Palau de la Música, ha explicado Maria Guinovart, presidenta de la Fundació Guinovart; también habrá otra exposición en el Palau dedicada a 'Muzio Clementi. The father of the pianoforte'.

La presidenta del Orfeó Català-Palau de la Música, Mariona Carulla, ha destacado la ayuda institucional y de patrocinadores para sacar adelante el concurso, muy vinculado a Barcelona y con proyección exterior a la vez; y ha detallado que el presupuesto ha pasado en un año desde los 450.000 a más d 500.000 euros.