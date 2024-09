Corporate Excellence plantea 30 soluciones para gestionar la reputación corporativa en su congreso

La presidenta de Corporate Excellence y directora de Comunicación de CaixaBank, María Luísa Martínez, y el ceo de Corporate Excellence, Ángel Alloza, en la sexta edición del CIM, celebrada en el edificio 'all in one' de Madrid

La presidenta de Corporate Excellence y directora de Comunicación de CaixaBank, María Luísa Martínez, y el ceo de Corporate Excellence, Ángel Alloza, en la sexta edición del CIM, celebrada en el edificio 'all in one' de Madrid - CORPORATE EXCELLENCE

La fundación empresarial Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership ha planteado 30 soluciones para gestionar la reputación corporativa en la sexta edición del Congreso de Innovación y Métricas de Intangibles (CIM 2024), celebrado en el centro 'all in one' de CaixaBank en Madrid.

Allí, ha reunido a más de 200 profesionales, quienes han conocido herramientas y modelos para medir intangibles como la reputación, la marca, la sostenibilidad, el propósito o los asuntos públicos, informa el encuentro en un comunicado de este jueves.

La presidenta de Corporate Excellence y directora de Comunicación de CaixaBank, María Luisa Martínez, ha destacado la utilidad de los datos sobre los activos intangibles, y ha llamado a "seguir desarrollando 'insights'" para articular la toma de decisiones.

En esta línea, el ceo de la fundación, Ángel Alloza, ha convenido en la necesidad de indicadores para gestionar la reputación, y ha asegurado que los intangibles "están adquiriendo una dimensión estratégica y determinante".

Asimismo, Martínez ha advertido de que la "revolución tecnológica", que a su juicio configura un contexto de cambio de paradigma, obliga a la formación permanente y a la búsqueda de talento.

El CIM 2024 ha recogido los casos de la medición y gestión de intangibles de CaixaBank, Coca-Cola, L'Oréal, Iberia, Iberdrola, Telefónica, Santander Group, ISS España y CMI Multi.