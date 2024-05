De Cos asegura que la unión fiscal es "fundamental" para afrontar los retos de Europa

Se muestra cauto sobre posibles bajadas de tipos tras la esperada en junio



BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que una unión fiscal completa en la Unión Europea (UE) "es fundamental para afrontar los retos de la economía europea en los próximos años".

Lo ha dicho este viernes en una mesa redonda con el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en el marco de la 39 Reunió Cercle d'Economia que se celebra desde el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya.

De Cos, que ha protagonizado su último acto público en el cargo, ha explicado que los retos de la UE pasan por una mayor inversión en temas como la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la defensa, que ha definido como "bienes únicos europeos y, por tanto, su financiación debería ser europea".

Ha señalado que de no ser así, el nivel de inversión dependerá de las finanzas públicas de cada país, que son "muy asimétricas", lo que puede llegar a generar la rotura del mercado único.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de un "instrumento permanente de estabilización macroeconómica" común en Europa y ha pedido que España defienda esta posición.

De Cos ha definido las elecciones al Parlamento Europeo de entre los próximos 6 y 9 de junio como muy importantes: "No se me ocurre ningún reto de Europa en los próximos años que no pase por más Europa".

BAJADA DE LA INFLACIÓN

El gobernador del Banco de España ha señalado que desde el punto de vista de la política monetaria, "el proceso deflacionista ha sido muy significativo" en los últimos puntos, con una inflación general ocho puntos por debajo de máximos y una inflación subyacente tres puntos por debajo.

Además, ha explicado que las proyecciones del Banco Central Europeo (BCE) pasan por alcanzar el objetivo de una inflación del 2% a medio plazo a partir del verano de 2025, por lo que ha dicho que se está "en situación de que la primera bajada de tipos se produzca en junio".

Sin embargo, ha subrayado que los reguladores están siendo "muy cautos en relación al después" a causa de un nivel de incertidumbre que ha definido de muy elevado y la posibilidad de que haya perturbaciones que puedan cambiar los escenarios centrales actuales.

De Cos ha explicado que una de estas incertidumbres es la política económica que pueda desarrollar el Gobierno y ha señalado la necesidad de reducir el déficit y la deuda públicas, "una de las grandes vulnerabilidades de la economía española.

POLÍTICA ECONÓMICA

Preguntado por la baja productividad en la economía española, ha dicho que es junto a la tasa de paro uno de los principales elementos "detrás de la ausencia de convergencia en renta por capital" con los principales países europeos en las últimas décadas.

Para solucionarlo, ha pedido política económica "en muchas direcciones" que incluya el impulso del crecimiento empresarial, la mejora del nivel del capital humano en España y la recuperación de la confianza con el sector público a partir de la mejora de su eficiencia.