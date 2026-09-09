Cristina Genebat debuta en la novela con 'Sorra': "La subida de la extrema derecha me preocupa"

La actriz Cristina Genebat publica la novela 'Sorra' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz catalana Cristina Genebat ha publicado su novela de debut 'Sorra' (La Magrana), una oda a la libertad y la fantasía a través de tres voces femeninas que ganó el I Premi Lo Somni de narrativa, y ha asegurado respecto a los avances de la mujer: "La subida de la extrema derecha me preocupa mucho".

"Espero que podamos continuar hacia delante. Y me preocupa también que pueda haber discursos tan retrógrados en gente muy joven", ha asegurado este miércoles durante la rueda de presentación de una novela con tres voces femeninas con diferentes edades.

Genebat, habitual en los teatros catalanes, dicho que la mujer ha avanzado respecto a generaciones anteriores, pero que no hay que relajarse en un mundo tan convulso como el actual y en el que "están pasando unas barbaridades" que dan miedo, y ha abogado por no dejar de luchar por la cultura y la educación.

En la novela, se entremezclan las voces de Violeta, una niña de 12 años que descubrirá el amor, el deseo y la pérdida; una bailarina de 23 años, que sufre una lesión grave, y una escritora en sus 40 años, que vive una crisis de pareja.

Genebat ha dicho que son tres mujeres que tienen bastante en común y que puede conectar con mujeres de distintas generaciones, ya que cada una de las voces se explica desde su prisma: "Escribo lo que leyendo en voz alta me puedo creer", ha subrayado, en una clara influencia del teatro en el que ha trabajado como autora y actriz.

Ha señalado que le ha encantado escribir sobre la niña de 12 años por que no tiene el filtro de lo políticamente correcto en su expresión, y ha remarcado que cada una de las voces se plasma con el lenguaje de su edad.

"HACERSE MAYOR"

"Hacerse mayor es difícil y al mismo tiempo es precioso", ha dicho Genebat, para quien son tres voces en edades diferentes que hacen sus propias reflexiones sobre su cuerpo o como la miran los demás con sentido del humor, emoción y vulnerabilidad.

Preguntada por si piensa en una adaptación teatral de 'Sorra', ha dicho que no lo contempla ahora mismo, pero que si la hubiera "posiblemente" la haría ella.

El editor Joan Riambau ha celebrado que el Premi Lo Somni haya encontrado la "voz maravillosa, no solo en la escritura" de Genebat, quien también ha animado con el audiolibro de la novela.