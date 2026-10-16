Cristina Morón sustituirá a Mínguez al frente de la lista del PSC por Lleida

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Archivo - Fachada de la sede del PSC, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Fachada de la sede del PSC, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
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Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 18:52
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BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera teniente de alcaldía de Lleida, Cristina Morón, encabezará la lista del PSC por Lleida a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras la renuncia de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez.

Así lo han trasladado el ministro y candidato por Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat y primer secretario del partido, Salvador Illa, en el Consell Nacional Extraordinario de este viernes del PSC, que ratificará las listas del partido a las generales.

El PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran propuso que Mínguez repitiera como cabeza de lista por Lleida, y que le acompañaran en la lista Amador Marqués, Lorena González y Xavier Oriol Granados, pero la renuncia de Mínguez, en plena polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, ha alterado los planes del partido.

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