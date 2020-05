Cs pide no declarar a Vergés persona non grata en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Institucional de Cs en Catalunya, Joan García, se ha mostrado contrario a la decisión del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) de declarar persona non grata a la consellera de Salud, Alba Vergés: "No estamos de acuerdo con las declaraciones de personas no gratas porque no se corresponde con nuestra forma de entender la política".

"La gestión de la consellera de Salud ha sido terriblemente ineficaz, pero a diferencia de ERC, nosotros no apoyaremos que se declare persona no grata a nadie", ha subrayado García en un comunicado de este jueves, y ha añadido que los concejales de Cs no comparten la decisión unilateral del alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca.

Ha añadido que si esta cuestión se eleva al pleno, los concejales de la formación naranja --que son socios en el gobierno municipal-- votarán en contra de la misma: "Nuestro regidores no votarán persona no grata a nadie, por mucho que no estemos de acuerdo con determinados temas o critiquemos el sectarismo de la Generalitat".