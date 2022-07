La CUP pedirá el jueves suspender a Borràs si ella "no se aparta" y ERC y Junts no la sustituyen

Solicitarán un informe sobre "cómo aplicar" el 25.4 del Reglamento del Parlament

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha asegurado que en la Mesa del Parlament del jueves pedirán la aplicación del artículo 25.4 del Reglamento y, por tanto, la suspensión de la presidenta Laura Borràs, si "ella no se aparta" y si ERC y Junts no llegan antes a un pacto para sustituirla.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes en el Parlament, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya comunicado la apertura de juicio oral a Borràs por su causa judicial por presunto fraccionamiento de contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Ha insistido a Borràs "que se aparte del cargo hasta que la cuestión quede resuelta" y ha pedido a ERC y a Junts que se pongan de acuerdo para sustituirla mientras dure el proceso, ya que si no pedirán que se aplique el artículo 25.4 del Reglamento, por el cual se suspende a un diputado una vez se le abre juicio oral.

Por este motivo, Estrada ha condicionado la petición de la CUP de suspender a Borràs a que ERC y Junts lleguen a este pacto, ya que a su juicio "aún tienen tiempo para hacerlo" antes de la Mesa de este jueves.

"Cuando pedimos que ERC y Junts se pongan de acuerdo lo hacemos en tanto a que fueron ellos quienes acordaron que la presidencia del Parlament la ostentaría Borràs, y por tanto es a ellos a quienes toca ponerse de acuerdo ahora para dar salida a una problemática que además sabían que tendría lugar", ha concretado.

Además, ha avanzado que también pedirán un dictamen a la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament sobre "cómo aplicar el 25.4", y tras ser preguntada por el motivo de solicitarlo a la comisión y no a los letrados de la Cámara, Estrada no ha descartado que ésta última sea también otra vía a considerar.

Por último, sobre la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha vuelto a reiterar que "no ha conseguido ningún avance" ya que no contempla la autodeterminación y la amnistía, por lo que, a su juicio, no es una herramienta útil para el independentismo.