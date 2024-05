Denuncian agresiones y retención ilegal en el Magic de Badalona (Barcelona) durante una concentración

Familias de niñas presuntamente agredidas sexualmente en el Magic de lamentan el abandono institucional



BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona; Lliures i Combatives y el Sindicat d'Estudiants han denunciado en el juzgado varias agresiones y una retención ilegal por parte de guardas de seguridad durante una concentración para pedir un 'punt lila' en el Magic de Badalona (Barcelona), a raíz de las presuntas violaciones en el centro comercial el año pasado.

Así lo ha explicado este martes en una rueda de prensa el secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya, Borja Latorre, quien ha explicado que el sábado, durante la concentración "pacífica", cuatro guardas de seguridad les rompieron las pancartas que llevaban y presuntamente les atacaron y les golpearon.

"Yo intenté hablar con los guardas y les dije que era una concentración pacífica, que será una acción breve y que queremos pedir un 'punt lila'. La respuesta fue muy violenta. Focalizaron contra mí su odio. Me golpearon, me empujaron y me pusieron las esposas y me llevaron a una sala privada del centro", ha explicado Latorre.

15 MINUTOS RETENIDO

Ha detallado que estuvo unos 15 minutos retenido, y que durante este tiempo uno de los guardas le "apretaba las esposas y decía 'Te voy a romper el brazo'".

Con la denuncia del juzgado también han aportado el parte de lesiones que le hicieron en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (Cuap) de la ciudad y un pen-drive con diferentes vídeos de las presuntas agresiones.

"Lo importante es que las niñas, después de sufrir una violación en el Magic, se encontraron con este tipo de personas y vivieron un segundo infierno. Después de escapar de sus agresores se encontraron con este tipo de guardas de seguridad", ha lamentado Latorre.

PIDEN EL CESE DE LOS GUARDAS DE SEGURIDAD

En este sentido, han pedido el cese de estos cuatro guardas de seguridad y la retirada de su credencial, además de la dimisión del responsable de seguridad del centro comercial y que se habilite un 'punt lila' con los profesionales adecuados.

"Lo que es evidente es que se necesitan medidas estructurales, que se implante educación sexual en las escuelas y en los institutos públicos de la ciudad", ha dicho Latorre.

ABANDONO INSTITUCIONAL

La madre de una de las niñas presuntamente violadas en los baños del Magic, Teresa Prados, ha expresado que las familias han sufrido abandono institucional continuo durante todo este año: "Todas nuestras demandas siguen sin ser atendidas. Vemos cómo nos han abandonado para limpiar la imagen de este centro comercial. Son unos sinvergüenzas que nos atacan y que abandonan a las víctimas".

Prados, que asistió a la concentración de este sábado, ha explicado que sintió "miedo" cuando fueron presuntamente atacados por los cuatro guardas de seguridad, y ha asegurado textualmente que los matones que hay aquí dentro sólo velan por los intereses de las grandes firmas que operan aquí.

También ha dicho que en la tienda Abacus del Magic hay un QR con un 'punt lila', y ha lamentado: "Un 'punt lila' en el Abacus con un QR... Una mujer, una niña que acaba de ser violada, ¿Va a atravesar todo el centro comercial para leer un QR? Además, ¿Quién sabe que en el Abacus hay un 'punt lila'? Nadie".

REUNIÓN CON LA OPOSICIÓN

Ha garantizado que desde los sindicatos, además de pedir el cese de la empresa de los guardas de seguridad, reclamarán reunirse con los grupos de la oposición del Ayuntamiento para que Badalona no esté "lleno de racismo".

"No nos van a callar, no tenemos miedo. Nos sentimos abandonadas. Mi hija no puede rehacer su vida, no puede volver a poner orden en su vida por culpa de este abandono. Nos quieren sumisas, calladas y en casa. Nos van a tener gritando en la calle y luchando, porque sabemos que es la única forma de que se nos oiga", ha criticado Prados.

La exdiputada de la CUP y líder de Guanyem Badalona (Barcelona), Dolors Sabater, también ha asistido a la rueda de prensa para dar apoyo a los activistas.