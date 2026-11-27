Interior de la nave desmantelada en el barrio de Provençals del Poblenou de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona y Mossos d'Esquadra han desmantelado en un operativo conjunto una plantación con 2.000 plantas de marihuana, 500 kilos de drogas procesadas y abundante maquinaria destinada al cultivo y fabricación de hachís en el interior de una nave industrial del barrio de Provençals del Poblenou.

La investigación comenzó a raíz de una información facilitada por operarios de Endesa-Distribución que alertaron sobre una posible actividad ilícita y un consumo eléctrico "anómalo" en la zona, ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes.

Las gestiones policiales permitieron localizar la plantación y constatar la existencia de una conexión fraudulenta a la red con un consumo superior a los 500 amperes, una sobrecarga que "elevaba el riesgo de incendio y comportaba un grave peligro para las personas y para los inmuebles del entorno".

Ante estos indicios de presunto delito contra la salud pública y el riesgo que representaba la instalación, los cuerpos policiales iniciaron el dispositivo de entrada a la nave la tarde de este martes.

Durante el operativo inutilizaron la plantación y los técnicos de la distribuidora cortaron el suministro eléctrico fraudulento, a la vez que el inmueble se ha devuelto a la propiedad y la investigación sigue abierta y no se descartan detenciones.