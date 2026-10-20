Detenidos dos presuntos terroristas en proceso de radicalización en Tarragona y Barcelona

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Barcelona y Tarragona a dos presuntos yihadistas simpatizantes de la organización terrorista DAESH, por un delito de adoctrinamiento y capacitación terrorista, ya que ambos accedían de manera sistemática y reiterada a repositorios webs yihadistas y consumían abundante contenido relacionado con dicha organización.

Fruto de la cooperación internacional, se alertó sobre la presencia en la provincia de Tarragona de un individuo afín a los postulados del Estado Islámico con una intensa actividad de radicalización, informa la Policía Nacional en un comunicado este martes.

Los agentes especializados en información desarrollaron una investigación en la que constataron que el principal sospechoso accedía de forma sistemática a plataformas y distintos repositorios webs con contenido yihadista radical, si bien el investigado extremaba, tanto física como virtualmente, las medidas de seguridad.

A raíz de estos hallazgos, los investigadores relacionaron con este hombre el perfil de una segunda persona quien, de la misma manera, realizaba estas búsquedas radicales, algunas de ellas enfocadas a un posible viaje a un país en Oriente Medio con el objetivo de realizar la yihad violenta.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y la Brigada Provincial de Información de Tarragona, si bien también ha contado la cooperación internacional de FBI, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal número uno de la Audiencia Nacional.