Detenidos 'in fraganti' 4 ladrones por presuntamente robar 2,7 kilos de cobre en Valls (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Valls (Tarragona) a cuatro hombres de entre 36 y 65 años que fueron interceptados 'in fraganti' por presuntamente robar 2,7 kilos de cableado de cobre en una planta de residuos, informan en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron sobre las 14.50 horas, cuando los agentes recibieron el aviso y al llegar sorprendieron a los cuatro sospechosos, que se disponían a huir con una manta cargada de cable.

Los Mossos, con el apoyo de la Policía Local, comprobaron que estaban coordinados para pasarse el material del interior de la planta al exterior, donde dos de ellos vigilaban el entorno; los cuatro presuntos autores (con 64 antecedentes policiales por delitos patrimoniales) pasarán a disposición judicial en las próximas horas.