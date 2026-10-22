Detenidos en Vidreres un hombre y una mujer por presunto robo en un coche en Lloret (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Vidreres a una mujer de 44 años y a un hombre de 43 por presuntamente robar en el interior de un vehículo en Lloret de Mar (Girona).

La detención se efectuó sobre las 13.00 horas en un control preventivo en la C-63 cerca de Vidreres, cuando ambos fueron identificados y la mujer intentaba esconder un ordenador portátil en el bolsillo posterior de su asiento, informa la policía catalana en un comunicado.

Además, tenía pendiente una orden de detención vigente por un robo con fuerza, así como diversos antecedentes por delitos de robo en el interior de vehículo.

En el registro los agentes encontraron dos maletas, dos mochilas y diversas tarjetas de crédito en el maletero, y al lado del asiento de la mujer un cúter, unas tijeras y una linterna.

Los mossos contactaron con los propietarios de los objetos y confirmaron que eran sus pertenencias, por lo que ambos fueron detenidos y pasaron a disposición judicial este miércoles.