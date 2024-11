Díaz pregunta a Feijóo si hará con la reducción de jornada "lo mismo" que con la reforma laboral

Lamenta que la CEOE no se sume al acuerdo y cree que "el derecho de veto no es legítimo"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a apoyar la reducción de la jornada laboral: ¿Vais a hacer lo mismo que habéis hecho con la reforma laboral?", ha dicho en referencia al voto erróneo del PP que permitió aprobar la medida.

Lo ha dicho este lunes durante la apertura del 44 congreso confederal de UGT, que se celebra en Barcelona hasta el miércoles, y en el que Pepe Álvarez opta a la reelección como secretario general del sindicato, donde Díaz ha loado la trayectoria del sindicato y ha pedido a sus delegados que hagan de la democracia su "señal de identidad".

Al congreso han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; los ministros Luis Planas, Jordi Hereu y Elma Saiz; el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También han participado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de CC.OO., Unai Sordo; el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y el secretario general de la CSA, Rafael Freire.

"La reducción de la jornada laboral es buena para las personas trabajadoras, pero es buena también para las empresas, que van a ver, como pidió el presidente del Partido Popular, mejorar su productividad", y ha asegurado que sacarán adelante la medida aunque la CEOE haya rechazado seguir con la negociación.

Díaz ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo tripartito pese a las facilidades --ha dicho-- que se han puesto a la patronal en los 11 meses de negociación, y ha abogado por hacer pedagogía y no confundir el desacuerdo con el derecho de veto: "En democracia, el derecho de veto no es legítimo".

"LA ESPAÑA QUE SOÑABA RAJOY"

También ha asegurado que hay Gobierno "para rato" y que trabajarán para hacer política útil y aprobar medidas que mejoren la vida de la gente, como el estatuto de los becarios y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya comisión de expertos se convocará este martes.

"Tenemos la España con la que soñaba Rajoy: ¿Os acordáis? Querido Alberto Núñez Feijóo, Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados", y ha abogado por intervenir el precio de la vivienda y que se prohíba su compraventa con fines especulativos.