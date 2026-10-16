La Diputación de Barcelona afirma que el Plan IA360 del Gobierno se alinea con su plan Local.iA

La Diputación de Barcelona afirma que el Plan IA360 del Gobierno está alineado con su plan Local.IA. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha valorado el Plan IA36 del Gobierno para desplegar la inteligencia artificial (IA) de forma responsable y ética y ha afirmado que se alinea con su plan Local.iA en el sentido que la adopción de la IA "no significa solo utilizar nuevas herramientas, sino que implica preparar las organizaciones para hacerlo con garantías".

En un comunicado este viernes, ha insistido en que el plan estatal refuerza el plan de la corporación de la IA porque tiene en cuenta la "capacidad de innovación del mundo local y su criterio propio para decidir dónde, cómo y para qué utilizarla, sobre los pilares de gobernanza, las competencias y la seguridad".

Ha añadido que ahora el Estado dispone de una infraestructura nacional para la implantación de la IA en las administraciones públicas con criterios uniformes, "poniendo el foco en la seguridad, la confianza y una adopción responsable".