El director Daniel Roher dice que la invasión permite ver la "brutalidad" de Putin

Abre el DocsBarcelona con 'Navalny': "Putin no es Rusia. Y Rusia no es Putin"

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El director canadiense Daniel Roher, director del documental 'Navalny' que abre este miércoles el DocsBarcelona, ha dicho que la invasión de Ucrania permite "ver con claridad la brutalidad" del gobierno Vladimir Putin que, según él, el líder opositor Aleksei Navalny lleva años denunciando.

En rueda de prensa de presentación del documental como obra inaugural del DocsBarcelona este martes, ha asegurado que con el testimonio de Navalny se muestra la "corrupción" existente en el sistema ruso y el uso de la violencia para solucionar problemas.

Ha afirmado que con el trabajo que sigue al líder opositor quiere que no se pierda la pista de Navalny, una de las "voces más altas posibles" contra el sistema de Putin, y que otorga una visión de que otra Rusia es posible con democracia, libertad de prensa y estado de derecho.

Roher ha dicho que Navalny está pidiendo desde la cárcel que se acabe con la guerra en Ucrania, y ha confiado en que la invasión acabe pronto y que "Navalny o cualquier otro lleve la democracia a Rusia".

El director ha querido dejar claro que "Putin no es Rusia y Rusia no es Putin", y ha dicho que en el rodaje del documental no ha obviado aspectos polémicos de la figura de Navalny, como sus alianzas en el pasado.

Ha explicado que el motor que le llevó a iniciar el proyecto de documental fue su propia candidez y que le ha permitido contactar con una persona "muy valiente, y a nivel personal, muy cercana y divertida".

Daniel Roher ha afirmado que su cinta está prohibida en Rusia al considerar a él y a su equipo "agentes de Occidente", y ha dicho que espera que se pueda burlar esta censura a un trabajo que está teniendo una gran recepción.

Ha afirmado que no le importaría rodar en una década una secuela de este documental en el que documente las "primeras elecciones democráticas" en Rusia y seguir una eventual campaña de Navalny.

PROGRAMACIÓN

El festival DocsBarcelona celebra su 25 aniversario desde este miércoles al 29 de mayo con una programación con más de 40 títulos entre largometrajes y cortometrajes procedentes de 26 países y concede el primer Docs d'Honor al cineasta Llorenç Soler.

Se programarán títulos como 'Terror Contagion', de Laura Poitras, sobre las acitvidades de la empresa israelí NSO Group, creadora del programa espía Pegasus; 'We Met in Virtual Reality', del debutante Joe Hunting, el primer documental filmado íntegramente en realidad virtual; y 'Fire of Love', sobre una pareja francesa y su pasión por los volcanes durante más de 20 años

También se proyectará 'The Territory', de Alex Pritz, sobre el destrozo de territorios indígenas en Brasil por una red de agricultores; y 'Rebellion', que sigue el proceso de lucha basado en la desobediencia y la acción directa del grupo Extinction Rebellion.