A disposición judicial los dos detenidos por la desaparición de una mujer en Cornellà (Barcelona)

Publicado 09/05/2019 10:49:34 CET

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos detenidos por su presunta vinculación con la desaparición y presunto homicidio de la vecina de Viladecans Janet Jumillas han pasado este jueves a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), han informado fuentes judiciales.

Las declaraciones, a las 10.45 horas, no habían empezado puesto que uno de los abogados, del turno de oficio, está asistiendo en el turno de guardia en los juzgados de El Prat, y hasta que no termine no podrá acudir a Cornellà.

Han sido conducidos a las 9.00 horas de este jueves desde las dependencias de la comisaría de Cornellà hasta los juzgados de este municipio.

En el registro del domicilio de uno de los detenidos, los Mossos d'Esquadra hallaron elementos que confirman que a Jumillas, desaparecida en Cornellà de Llobregat en marzo, presuntamente la mataron, según fuentes cercanas al caso.

Los Mossos detuvieron el martes a estos dos hombres por su presunta relación con la desaparición de Janet Jumillas, vista por última vez el 13 de marzo, y la investigación de la Unidad Central de Desaparecidos de la policía catalana sigue abierta bajo secreto de sumario.

En un comunicado, la policía catalana informó este miércoles de que los sospechosos son dos hombres de 23 y 32 años, y que el mismo día de su detención registraron sus domicilios en Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat (Barcelona).

La desaparecida fue vista por última vez por sus familiares, que presentaron denuncia formal al día siguiente en comisaría, y explicaron que la mujer tiene dos hijos menores a cargo y que nunca había pasado la noche fuera de casa.

La mujer se marchó el día de su desaparición a hacer un trámite en las oficinas de la Agencia Tributaria de Cornellà y ya no regresó, y los Mossos encontraron, tras abrir su investigación, el coche de la mujer aparcado correctamente cerca de esta zona y sin señales de haber sido forzado.