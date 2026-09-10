El dominio .cat cumple 20 años con más de 118.000 registros activos

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BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dominio .cat ha cumplido 20 años con más de 118.000 registros activos y se ha consolidado como una "infraestructura de uso cotidiano", informa Accent Obert en un comunicado.

"Hace 20 años entendimos antes que nadie que teníamos derecho a un espacio propio en Internet y lo llenamos de vida", ha asegurado el presidente de Accent Obert, Genís Roca, en un acto este miércoles en el Museu Marítim de Barcelona para celebrar la efeméride.

Roca ha subrayado que la celebración de estos 20 años de dominio "no son un punto y final, sino un punto y seguido: el .cat ya no es solo una infraestructura tecnológica, sino una comunidad viva".

El presidente de Accent Obert ha asegurado que el dominio .cat "está más vivo que nunca, es la base sobre la que construir el futuro digital del catalán".

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha situado el futuro del catalán digital como un reto compartido entre las instituciones, los poderes públicos y la comunidad, y ha subrayado que iniciativas como el .cat es ejemplo de lo que la sociedad civil es capaz de construir.