Cocaína decomisada a dos personas, que han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delincuencia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles, 25 de noviembre, a dos hombres de 41 y 59 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, a los cuales se les decomisaron 700 gramos de cocaína, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Las detenciones se produjeron en el marco del dispositivo policial 'Kanpai-Bastió' para combatir los robos con violencia e intimidación en la vía pública y la persistencia delictiva, en un operativo que contó también con la participación de Unidad de Seguridad Ciudadana, del Área Regional de Recursos Operativos, de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet y del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante el dispositivo los agentes identificaron a 93 personas, que acumulaban un total de 387 antecedentes policiales, y en lo referente a las infracciones administrativas interpusieron dos denuncias por tenencia ilícita de armas blancas y una denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes.

El dispositivo también ha incluido cuatro inspecciones administrativas a establecimientos comerciales, que han permitido denunciar diversas infracciones: a un establecimiento de telefonía, por infracciones en la normativa de consumo y a la Ley de protección de la seguridad ciudadana.

También un supermercado, por tener trabajadores sin contrato, falta de seguro de responsabilidad civil y deficiencias higiénicas y sanitarias, entre otras, además de un taller por falta de licencia de actividad, extintores caducados y alto riesgo de incendio.