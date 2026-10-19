Dos detenidos por presuntamente agredir sexualmente a una mujer sin hogar en Barcelona

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 25 y 26 años como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer sin hogar cerca de la calle Salvador Espriu de Barcelona, en el distrito de Sant Martí, según explican fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso'.

La policía catalana recibió el aviso este domingo a las 13.15 horas y ambos detenidos tienen 6 antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.

La Unidad de Investigación de Sant Martí ha asumido el caso y los detenidos ya han pasado a disposición judicial.