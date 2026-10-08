Dos detenidos por presunto robo de cobre y más materiales en una nave en desuso en Ordis (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos hombres por presuntamente robar cobre y otros materiales en una nave en desuso ubicada en Ordis (Girona), informan en un comunicado este jueves.

Sobre las 13 horas, la policía catalana recibió el aviso de robo dentro de la nave, donde los ladrones forzaron la puerta para acceder al almacén y desmontaron toda la maquinaria destinada a la refrigeración para llevarse el cable de cobre y tubos.

Uno de los ladrones escapó por un agujero al detectar la presencia policial, pero poco después fue localizado en el campo de fútbol de Borrassà (Girona) y, finalmente, los dos detenidos (con antecedentes) pasaron a disposición judicial este miércoles.