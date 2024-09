Duch se compromete a trabajar "de manera incansable" por la oficialidad del catalán en la UE

Asegura que "no es el momento" de abrir una delegación del Govern en Israel



BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha comprometido a trabajar "de manera incansable" por la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, y ha explicado que esta será una prioridad del Govern y así se lo ha trasladado al Gobierno central.

Así se ha pronunciado este viernes en su primera intervención de la legislatura ante la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior en el Parlament, donde ha detallado que una de las primeras reuniones que mantuvo como conseller fue con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y constató que el Gobierno "trabaja de manera convencida, comprometida y seria" para conseguir la oficialidad.

El que fue director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo ha reconocido que "no es fácil conseguir la unanimidad de 27" países, y ha insistido en que el Govern ayudará tanto como pueda para hacer que sea una realidad.

Ha defendido que el catalán se ha normalizado como lengua de comunicación con la ciudadanía y considera que el reto actual es que pueda ser utilizado por los eurodiputados: "Contribuiremos tanto como podamos a facilitar que haya un clima favorable a una decisión positiva tan pronto como sea posible".

Además, el conseller ha subrayado que la Unión Europea será la prioridad del Govern, ha apostado por "reafirmar la vocación europea de Catalunya", y ha defendido que la delegación del Ejecutivo del catalán en Bruselas sea el nexo de unión entre todos los departamentos de la Generalitat y sirva para facilitar la interconexión con la UE.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Duch ha anunciado que ya están trabajando con la Conselleria de Economía para "aumentar la partida" destinada a la cooperación al desarrollo en los Presupuestos de 2025, con el objetivo de destinar un 0,7% de los índices de ingresos corrientes no condicionados en ayuda al desarrollo en 2030.

También ha concretado que una de las partidas presupuestarias que deberá incrementar "con efecto inmediato" en 2025 será la de ayudas y subvenciones a ONGs, que ha definido como el socio central de la política de cooperación.

El conseller ha sostenido que la cooperación al desarrollo será una de las políticas estratégicas de su departamento, ha apostado por modernizar la ley que regula este ámbito y por desplegar el Plan Director de cooperación al desarrollo "con un enfoque de política feminista".

Ha defendido reforzar los fondos de emergencia de acción humanitaria y mejorar la respuesta que se da desde el Govern, y ha explicado que está trabajando para "ampliar en el Presupuesto la aportación económica" que la Generalitat destina a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

DELEGACIONES EXTERIORES

Duch se ha comprometido con el cumplimiento del acuerdo de investidura con ERC para consolidar y ampliar la red de delegaciones de la Generalitat en el exterior: "Y lo haremos en este orden", ha subrayado.

Ha especificado que primero evaluarán su funcionamiento y trabajarán para "definir mejor su rol, estableciendo con claridad cuáles deben ser sus objetivos para que resulten útiles a la ciudadanía al margen de ideologías y evitando terrenos que no correspondan".

Duch ha asegurado que "ahora no es el momento" de abrir una delegación exterior en Israel y Palestina, y ha añadido que ahora mismo el Govern está haciendo lo contrario, ya que la oficina de Acció ha reducido al mínimo su actividad por razones de seguridad, ha detallado.

Preguntado por cuál es su posición con respecto al conflicto en Palestina, el conseller ha respondido que corresponde al Parlament decir cómo se posiciona el pueblo catalán, y ha afirmado que él lo considera una guerra "y en parte seguramente también como un genocidio".

CUERPO DE ACCIÓN EXTERIOR

Duch se ha comprometido a retomar la tramitación de una ley para la creación de un cuerpo de acción exterior, que quedó interrumpida por el adelanto electoral, y se ha abierto a que sea como proyecto de ley el Govern o como proposición de ley desde los grupos parlamentarios, para lo que ya ha iniciado los primeros contactos con los grupos.

"Ya estamos estudiando los diferentes escenarios a nivel normativo y a nivel presupuestario para poner en marcha este nuevo cuerpo a partir del año que viene o partir de una vez que entre en vigor la modificación de la ley", ha subrayado.

SIN MENCIÓN A LA AMNISTÍA

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha lamentado que Duch no haya mencionado en su discurso inicial la no aplicación de la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, le ha reprochado que no haya visitado en su anterior etapa la Delegación del Govern en Bruselas, y ha criticado que la UE haya "cerrado" puertas a anteriores Ejecutivos catalanes durante el proceso independentista.

El republicano Ruben Wagensberg también ha lamentado que no haya mencionado la amnistía, le ha preguntado si este Govern seguirá "denunciando esta represión" como hacía el de Pere Aragonès, y ha aplaudido que vaya a haber un aumento presupuestario a las ONGs y que se continúe con el plan trazado por el anterior Ejecutivo para llegar al 0,7% de recursos para cooperación al desarrollo.

Desde el PP, Cristian Escribano ha pedido al conseller que inste al Gobierno central a reconocer al opositor Edmundo González como presidente de Venezuela, y también le ha reclamado que ciña su actuación dentro del marco competencial autonómico y que "liquide de una vez el Diplocat".

El diputado de Vox Alberto Tarradas ha criticado que el Govern no vaya a "terminar con el fraude" de las delegaciones catalanas en el exterior sino que las vaya a fortalecer, según él, y le ha preguntado si en los próximos años va a abrir nuevas delegaciones y va a seguir el plan de sus antecesores de Ejecutivos independentistas.

NUEVOS ACUERDOS

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha reconocido que el acuerdo de investidura entre PSC y Comuns "no ha profundizado" en materia de acción exterior, tras lo que ha deseado que puedan llegar a acuerdos en este sentido a lo largo de la legislatura, y ha celebrado que el conseller se haya comprometido a llegar al 0,7% de ingresos propios a ayuda al desarrollo.

Desde la CUP, Laure Vega ha reclamado al conseller que el Govern cierre la oficina de Acció en Tel Aviv: "No hay espacio para que las empresas promocionen nada cuando hay un genocidio", y ha aplaudido que se incremente la aportación catalana a Unrwa.

El socialista Alberto Bondesio ha defendido que los ejes que ha presentado el conseller sirvan como base para consolidar futuras acciones, y ha deseado que el consenso entre los grupos parlamentarios sobre cómo abordar los retos de Catalunya sea "la dinámica habitual" en la comisión parlamentaria.