La economista Clara Mattei ve Gaza como "termómetro de la naturaleza destructiva" del capitalismo

La economista y escritora italiana de Clara E. Mattei - CAPITÁN SWING

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La economista y escritora italiana de Clara E. Mattei considera que la situación en Gaza es un "termómetro de la naturaleza destructiva" de un sistema capitalista donde la pobreza y la desigualdad son características estructurales, explica en una entrevista con Europa Press.

Mattei publica el libro 'Escapar del capitalismo' (Capitán Swing) en el que propone una redemocratización de la economía para que los trabajadores, a los que ve cada vez más divididos, participen activamente en las decisiones económicas, no solo políticas.

Sostiene que los discursos de odio contra migrantes es consecuencia del modelo económico capitalista: "La pobreza, la desigualdad y el desempleo no son fallos del sistema, son características estructurales que le son propias. La austeridad es el método habitual mediante el cual los gobiernos gestionan las economías capitalistas".

A su juicio, los impuestos regresivos, los recortes al gasto social, la desregulación laboral y el debilitamiento de los servicios públicos hacen que "la gente sea más precaria, esté más dividida y más enfadada".

"Son políticas que debilitan su poder colectivo, mientras que las ideas económicas dominantes nos convencen de que nuestra inseguridad es culpa nuestra", añade.

El resultado "es un odio creciente hacia quienes son presentados como amenazas, los migrantes se convierten en chivos expiatorios convenientes, lo que permite a los gobiernos ocultar las verdaderas causas del sufrimiento social".

Explica que la gente suele migrar porque este sistema económico "ha explotado sistemáticamente sus tierras, recursos y mano de obra barata" y pone como ejemplo extremo la situación en Gaza.

"La continua aniquilación de vidas en Gaza es un termómetro de la naturaleza destructiva de nuestro sistema económico. No debe interpretarse como una excepción, sino como una cruda revelación de la lógica más profunda del sistema", afirma la economista.

Y añade: "Matar, mutilar y dejar morir de hambre a niños ha resultado rentable para los grandes accionistas, quienes han amasado miles de millones con el genocidio. Esta misma lógica destructiva se está extendiendo por toda la región y cuenta con el respaldo de los gobiernos europeos, incluso en otros conflictos devastadores como el de Sudán. Incluso los planes para la reconstrucción de Gaza ya se consideran una enorme oportunidad inmobiliaria.

En su libro, adopta una perspectiva global y a largo plazo, asegurando que la relación entre Israel y Palestina "magnifica la relación de dependencia más amplia entre el Norte y el Sur globales, el Norte es rico porque subdesarrolla activamente al Sur".

TRUMP

Hace un año, con motivo de la publicación de su primer libro, afirmó que Estados Unidos carece de la capacidad económica para competir con China, una reflexión que ahora mantiene.

"Estados Unidos es un imperio en decadencia y en su declive está mostrando sus peores y más obscenas características. Esto incluye coaccionar a los países dependientes mediante amenazas y controlando el acceso a la tecnología y los recursos estratégicos. La 'carrera contra China' es una de las pocas narrativas que le favorecen a Trump, ya que oculta el hecho de que no todos somos iguales bajo la bandera estadounidense".

Al respecto, asegura que Trump intenta ocultar que su administración es "una poderosa expresión de la lógica de austeridad intrínseca al capitalismo, la deuda pública sigue aumentando a medida que se gastan miles de millones en guerras y en el apoyo a criminales de guerra como Benjamin Netanyahu, mientras que los servicios sociales se desmantelan a un ritmo vertiginoso".

Mattei cree que "la gente lo ve y muchos votarán en contra del partido de Trump en las elecciones de mitad de mandato de noviembre y, precisamente por eso, los republicanos han dedicado tantos esfuerzos a la manipulación de distritos electorales y a privar del derecho al voto a los grupos más vulnerables".

FORUM FOR REAL ECONOMIC EMANCIPATION

Mattei propone una redemocratización de la economía, bajo la premisa de que "una democracia política efectiva requiere una democracia económica" y asegura que existen muchas vías posibles para alcanzar este objetivo, aunque subraya que el proceso mismo forma parte de la transformación, tanto colectiva como individual.

Alude al Forum for Real Economic Emancipation (Foro para la Emancipación Económica Real), en cuya fundación ha participado la autora con la finalidad de construir una democracia horizontal: "Trabajamos en proyectos capaces de reducir nuestra dependencia de los mercados, como los fideicomisos comunitarios de tierras y los presupuestos participativos".

Esta iniciativa traslada cuestiones económicas fundamentales al seno de las comunidades "generando conciencia y creando espacios donde las personas puedan recuperar el control democrático sobre las decisiones que moldean sus vidas".