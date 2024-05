Elena acusa a Puente de hacer "ruido" para no hablar de la falta de inversión en Catalunya

Ve al ministro como el "cuñado del Gobierno" y culpa a Adif de la incidencia



BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de querer hacer "ruido" para no hablar del problema de fondo con Rodalies que, asegura, es la falta de inversión en Catalunya por parte del Gobierno.

Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press a raíz de las declaraciones de Puente sobre las incidencias en diversas línea de tren producidas por el robo de cobre de este domingo en Montcada i Reixach (Barcelona).

Preguntado este martes en el Senado por el portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, el ministro aseguró que la competencia de velar porque no se produzcan robos en Rodalies es de los Mossos d'Esquadra, y pidió no culpar a Adif y Renfe para no convertir a "la víctima en agresor".

Preguntado por estas declaraciones, Elena ha respondido que el culpable de la falta de vigilancia en las vías es Adif, mientras que Puente es el "cuñado del Gobierno" que tiene el objetivo de que se hable de rifirrafe, en sus palabras, cuando el problema es la falta de mantenimiento de la empresa ferroviaria.

En este sentido, ha indicado que si bien la Generalitat ha multiplicado esfuerzos con la incorporación de drones para controlar las vías, no pueden dedicar al cuerpo de Mossos solo a vigilar una red "que está absolutamente descontrolada".

Asimismo, también ha apuntado que según sus datos, el 96% de los robos de cobre en Catalunya se ha producido en las líneas de Adif, frente al 4% de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), y ha reprochado que con el robo de 60 metros de cable en un punto concreto "caiga en picado" todo el sistema de Rodalies.