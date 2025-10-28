Endesa ofrecerá descuentos y asesoramiento gratis a 120 establecimientos de Sabadell Comerç Centre.

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ofrecerá descuentos del 2% en electricidad y gas y del 10% en los servicios técnicos presenciales y asesoramiento energético gratuito para 120 establecimientos asociados a Sabadell Comerç Centre, informa la compañía en un comunicado este martes.

Así lo han acordado mediante la firma de un convenio de colaboración celebrado en Sabadell (Barcelona) y en el que han participado la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, y el responsable de B2C Retail de Catalunya Oriental de Endesa, Núria Borregón.

Esta alianza tiene el objetivo de establecer un marco estable de cooperación orientado a "fomentar la eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad entre los asociados", ayudándolos a reducir su gasto y mejorar la gestión energética tanto de sus establecimientos como de sus hogares.

Los asociados podrán beneficiarse de un tratamiento comercial específico que incluye descuentos del 2% en electricidad y gas sobre la mejor tarifa disponible en el momento de la contratación, así como de una reducción del 10% en sus servicios técnicos presenciales y un asesoramiento energético gratuito.

Ambas entidades impulsarán sesiones informativas para dar a conocer "buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética", además de estudios de consumo para identificar oportunidades de mejora en los negocios.